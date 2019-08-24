Торрес трогательно попрощался с футболом

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес написал прощальное письмо после завершения своей игровой карьеры.

"Когда мне было пять лет, я начал играть в футбол со своим братом. Через тридцать лет я сыграл свой финальный матч как профессионал.

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Сегодня я оглядываюсь назад и с трудом могу поверить во все, что пережил. Мне очень повезло, что я смог выиграть важнейшие трофеи в мире и играть за некоторые из самых престижных клубов.

Со сборной Испании я достиг невероятных успехов. Я чувствовал сильные эмоциональные чувства и счастье. Я хочу поблагодарить футбола за то, что он сделал меня таким счастливым, но я не хочу забывать истинную часть спорта, часть, которая делает футбол ярче – болельщики.

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Спасибо всем фанатам команд, за которые я играл. Спасибо за любовь, ободрения и уважение. Кроме того, спасибо соперникам, потому что вы сделали меня лучшим игроком.

Я надеюсь, что смог заставить вас насладиться своей игрой и каким образом вдохновил вас. Никогда не прекращайте преследовать свои мечты, ведь это настоящее удовольствие. Спасибо, футбол!", – передает слова Торреса Marca.

Напомним, Фернандо Торрес выступал за Атлетико, Ливерпуль, Челси, Милан и Саган Тосу.

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