Торрес анонсував документальний фільм про себе

Колишній форвард збірної Іспанії Фернандо Торрес стане зіркою документального фільму від Amazon.
"Документальний фільм про мою кар’єру вийде у 2020 році на Amazon. Приємно працювати на зйомках із чудовими професіоналами з Atresmediacom", – поділився Торрес у своєму твіттері.
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Зазначається, що у фільмі, окрім Торреса, візьмуть участь Андрес Іньєста, Стівен Джеррард, а також тренери Жозе Моурінью, Рафаель Бенітес і Дієго Сімеоне.
Нагадаємо, Фернандо Торрес виступав за Атлетіко, Ліверпуль, Челсі, Мілан і Саган Тосу та завершив кар'єру влітку 2019 року.
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