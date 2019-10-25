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Торрес анонсував документальний фільм про себе

15:50 48 Читать на русском
Торрес анонсував документальний фільм про себе
Фернандо Торрес / El Confidencial

Колишній форвард збірної Іспанії Фернандо Торрес стане зіркою документального фільму від Amazon.

"Документальний фільм про мою кар’єру вийде у 2020 році на Amazon. Приємно працювати на зйомках із чудовими професіоналами з Atresmediacom", – поділився Торрес у своєму твіттері.

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Зазначається, що у фільмі, окрім Торреса, візьмуть участь Андрес Іньєста, Стівен Джеррард, а також тренери Жозе Моурінью, Рафаель Бенітес і Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, Фернандо Торрес виступав за Атлетіко, Ліверпуль, Челсі, Мілан і Саган Тосу та завершив кар'єру влітку 2019 року.

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Теги
Іспанія Фернандо Торрес Фернандо Торрес Атлетіко Атлетіко Іспанія Іспанія
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