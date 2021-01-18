Торино уволил Джампаоло с поста главного тренера
22:08 - Читати українською
Итальянский специалист Марко Джампаоло снова остался без работы.
Руководство Торино отправило в отставку Марко Джампаоло с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
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Причиной такого решения стали провальные результаты команды, после 18-ти туров Серии А Торино остается в зоне вылета на 18-м месте. Джампаоло возглавил команду перед стартом нынешнего сезона. Во время розыгрыша Серии А 2019/20 53-летний специалист был уволен по схожему сценарию из Милана.
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