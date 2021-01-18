Керівництво Торіно відправило у відставку Марко Джампаоло з посади головного тренера, повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

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Причиною такого рішення стали провальні результати команди, після 18-ти турів Серії А Торіно залишається у зоні вильоту на 18-му місці. Джампаоло очолив команду перед стартом нинішнього сезону. Під час розіграшу Серії А 2019/20 53-річний фахівець був звільнений за схожим сценарієм з Мілана.

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