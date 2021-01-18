Ежи Бженчек больше не будет исполнять обязанности главного тренера "бело-красных". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Польского футбольного союза.

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Причины такого решения пока неизвестны. Польские СМИ утверждают, что это была не отставка. Заметим, что увольнение Бженчека является достаточно неожиданным, ведь недавно футбольный союз уверял, что Ежи останется работать в сборной.

К слову, Польша под руководством специалиста провела 24 поединка. Правда, последние матчи были не слишком успешными в исполнении западных соседей, а потому "бело-красные" в элите Лиги наций заняли только 3 место в группе с Италией, Нидерландами, Боснией и Герцеговиной.

Напомним, что именно подопечные Ежи Бженчека недавно (11 ноября) в товарищеском матче победили сборную Украины со счетом 2:0.

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