Нападающий Аталанты Дуван Сапата в сезоне 2023/24 будет играть за Торино.

Колумбийским форвардом активно интересовалась Рома Жозе Моуринью, но Гасперини отказался отпускать игрока в римский клуб. Однако Аталанте таки пришлось попрощаться с Дуваном Сапатой, который нашел новую команду.

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Торино на официальном сайте подтвердил переход 32-летнего форварда. Сапата будет выступать за "быков" на правах аренды. Туринский клуб будет обязан выкупить колумбийца за 7 миллионов евро при выполнении определенных условий, которые не разглашаются.

Дуван Сапата выступал за Аталанту с 2018 года. Форвард провел в составе бергамасков 191 матч. В его активе 82 гола и 43 результативные передачи.

Напомним, что колумбиец играл вместе с Русланом Малиновским, когда украинец находился в составе Аталанты.

Малиновский дебютировал за Дженоа победой над вице-чемпионом Италии, но получил самые низкие оценки