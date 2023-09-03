Никаких неожиданностей по поводу Малиновского. Руслан снова вышел в стартовом составе. Собственно, для этого он и приехал в Дженоа. Сегодня у украинца была особая мотивация – пристыдить Урбано Кайро. Президент Торино некрасиво высказался после проваленных переговоров с Марселем. Функционер заявил, что его клуб никогда даже не думал о приглашении нашего земляка.

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В конце концов Иван Юрич, хотя и очень хотел видеть Малиновского в своей команде, не мог гарантировать ему такого же статуса, как генуэзцы. Торино прямо сейчас гораздо сильнее команда, в которой конкуренция гораздо серьезнее. Руслан точно почувствовал это во время очной встречи.

Хозяева территориально доминировали. Дженоа прижалась к своим воротам и об атаках даже не думала. Тепловая карта и точки передач по итогам первого тайма только подтверждают визуальное впечатление. Кажется, "грифоны" даже не знали о существовании чужой трети.

В то же время Альберто Джилардино следует похвалить за организацию игры в обороне. Постоянно находясь под таким давлением, его команда не позволяла сопернику создавать реальную остроту. Даже коренастый Сапата никак не мог освободить для себя хоть клочок пространства. Все шло к ничьей, но уже в компенсированное время фарт и мастерство Неманьи Радоньича принесли Торино первую победу в сезоне. Серб расшатал Схюрста и с очень острого угла отправил мяч в ворота. Дженоа в последний момент осталась ни с чем.

Малиновский – заложник ситуации

Если смотреть на оценки статистических порталов, Руслан Малиновский провалил матч. Другое дело, что на какие-нибудь другие цифры у него просто не было шансов. Игроки с такими характеристиками, как у украинца, просто бесполезны, если команда постоянно только отбивает атаки соперника. Замена на старте второго тайма была максимально логичной.

17-й номер Дженоа также не сторонился черновой работы. Пытался перекрывать зоны, отбирать мяч и идти в борьбу. Результат – желтая карточка за фол, не позволивший Торино разогнать перспективную атаку. Предупреждение подкосило рейтинг Малиновского, а компенсировать это производительными действиями он не смог. Не помогли даже опускания в линию к центрбекам. "Быки" накрывали высоким прессингом даже малейшие попытки гостей наладить владение.

Руслан за 60 минут на поле выполнил всего 16 передач (10 успешных). Однако это лучший показатель среди полузащитников Дженоа, учитывая время, проведенное на поле. Украинец не передерживал мяч, стараясь максимально быстро найти открытого партнера. Несколько раз успешно попытался найти впереди Матео Ретеги, отдав на форварда сборной Италии две точные длинные передачи из трех попыток. Вот это и всё. Ничего выдающегося Малиновский не сделал, но именно таковой сегодня и была Дженоа.