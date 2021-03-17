В рамках перенесённого поединка 24-го тура Серии А Торино отыгрался с 0:2 и дожал Сассуоло в компенсированное время.

Торино шёл в зоне вылета и проиграл два последних матча, однако перенесённый матч 24-го тура Серии А против Сассуоло мог улучшить ситуацию. До спасительной 17-й позиции "быкам" не хватало всего двух очков, поэтому расклад для туринцев был очевидным – их не устраивало ничего, кроме победы.

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Впрочем, у подопечных Роберто Де Дзерби были свои планы. Уже на 9-й минуте гости открыли счет усилиями Беррарди, которому удалось расстрелять ворота с 11 метров после скидки от Капуто – 0:1! На 38-й же Доменико забил второй гол, замкнув подачу от Толяна ударом с лёту под ближнюю штангу. 0:2! Это был 11-й гол Беррарди в текущем сезоне Серии А и 99-й, забитый за Сассуоло.

Во втором тайме гости долгое время удерживали преимущество над Торино, а на 73-й минуте они могли даже третий гол забить – это Капуто обошел голкипера и пробил в практически пустые ворота, но один из защитников вынес мяч с линии. Казалось, что вот-вот Сассуоло устроит разгром.

Давиде Никола попытался спасти игру, выпустив Дзадзу. Симоне появился на 72-й минуте, а уже на 74-й отличился голом – впрочем, его отменили из-за офсайда. Но не беда! Нападающий уже на 77-й выскочил в контратаку 2-в-2 вместе с Санабрией и переиграл вратаря. 1:2! Это вдохновило Торино, который пошёл вперед и отыгрался на 86-й вследствие дальнего удара Гояка, который Консильи парировал на Мандрагору – 2:2! Правда, уже через несколько минут туринцы могли пропустить в результате мощного выстрела Обьянга под перекладину. Сиригу спас "быков".

Все шло к ничейному счёту, но Дзадза такой расклад не устраивал. На 90+2-й минуте он пошёл на дальнюю штангу и точным ударом головой замкнул подачу из глубины – 3:2! Сассуоло капитулировал, а Торино празднует победу и выход из зоны вылета.

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