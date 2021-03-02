COVID-19 снова внес коррективы в планы команд Серии А. Пострадали Торино и Лацио.

Поединок 25-го тура итальянского первенства между Лацио и Торино официально признан несостоявшимся, сообщает Football Italia.

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Причиной этого стала неявка гостей. В течение 45 минут Лацио и судейская бригада ждали приезда соперника, но он и не мог появиться. Органы здравоохранения запретили "быкам" покидать Турин из-за 10 больных коронавирусом. Торино обращался с требованием перенести матч, но ему отказали.

К слову, "быки" зависли над зоной вылета, а Лацио расположился на 7 строчке, борясь за зону еврокубков.

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