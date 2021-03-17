Торіно йшов у зоні вильоту й програв два останніх матчі, однак перенесений матч 24-го туру Серії А проти Сассуоло міг покращити ситуацію. До рятівної 17-ї позиції "бикам" не вистачало всього двох очок, тож розклад для туринців був очевидним – їх не влаштовувало нічого, окрім перемоги.

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Втім, у підопічних Роберто Де Дзербі були свої плани. Вже на 9-й хвилині гості відкрили рахунок зусиллями Беррарді, якому вдалося розстріляти ворота з 11 метрів після скидки від Капуто – 0:1! На 38-й же Доменіко забив другий гол, замкнувши подачу від Толяна ударом з лету під ближню стійку. 0:2! Це був 11-й гол Беррарді у поточному сезоні Серії А й 99-й, забитий за Сассуоло.

В другому таймі гості довгий час тримали перевагу над Торіно, а на 73-й хвилині вони могли навіть третій гол забити – це Капуто обійшов голкіпера й пробив у практично порожні ворота, але один із захисників виніс м'яч з лінії. Здавалося, що ось-ось Сассуоло влаштує розгром.

Давіде Нікола спробував врятувати гру, випустивши Дзадзу. Сімоне з'явився на 72-й хвилині, а вже на 74-й відзначився голом – втім, його скасували через офсайд. Не біда! Нападник вже на 77-й вискочив у контратаку 2-в-2 разом із Санабрією й переграв воротаря. 1:2! Це надихнуло Торіно, який пішов уперед і відігрався на 86-й внаслідок дальнього удару Гояка, який Консільї парирував прямо на Мандрагору – 2:2! Щоправда, вже за кілька хвилин туринці могли пропустити з потужного пострілу Об'янга під поперечку. Сірігу врятував "биків".

Все йшло до нічийного рахунку, але Дзадза такий розклад не влаштовував. На 90+2-й хвилині він пішов на дальню стійку й влучним ударом головою замкнув подачу з глибини – 3:2! Сассуоло капітулював, а Торіно святкує перемогу й вихід із зони вильоту.

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