Торіно – Аталанта: Ілічіч відзначився фантастичним голом з центра поля

Хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч створив окрасу 21-го туру Серії А.

Аталанта завітала в гості до Торіно, щоб познущатись з господарів. Ще до завершення першого тайму туринці горіли з рахунком 0:3.

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На 53-й хвилині півзахисник бергамасків Йосіп Ілічіч помітив, що голкіпер суперника відійшов від своїх воріт, і словенець ризикнув пробити з центра поля та не прогадав. М'яч за космічною дугою потрапив точно у площину воріт.

В поточному сезоні Серії А Ілічіч відзначився вже 13-ма м'ячами.

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