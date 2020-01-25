toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - ЛЕХ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Торіно – Аталанта: Ілічіч відзначився фантастичним голом з центра поля

25 січня 23:17 1660 Читать на русском
Торіно – Аталанта: Ілічіч відзначився фантастичним голом з центра поля
Йосіп Ілічіч / Фото ФК Аталанта

Хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч створив окрасу 21-го туру Серії А.

76’ Армандо Іццо
89’ Саша Лукіч
 
Йосіп Ілічіч 17’
Робін Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосіп Ілічіч 53’
Йосіп Ілічіч 54’
Луїс Мурієль 86’
Луїс Мурієль 88’
17’ Йосіп Ілічіч
29’ Робін Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосіп Ілічіч
54’ Йосіп Ілічіч
76’ Армандо Іццо
86’ Луїс Мурієль
88’ Луїс Мурієль
89’ Саша Лукіч

Аталанта завітала в гості до Торіно, щоб познущатись з господарів. Ще до завершення першого тайму туринці горіли з рахунком 0:3.

Аталанта відпустила форварда у Болонью – екс-одноклубника Маліновського креативно презентували у новій команді

На 53-й хвилині півзахисник бергамасків Йосіп Ілічіч помітив, що голкіпер суперника відійшов від своїх воріт, і словенець ризикнув пробити з центра поля та не прогадав. М'яч за космічною дугою потрапив точно у площину воріт.

В поточному сезоні Серії А Ілічіч відзначився вже 13-ма м'ячами.

Фіорентина розписала мирову з Дженоа, Болонья впевнено здолала СПАЛ: 21-й тур Серії А, субота

blog_ava
Телеканал "Футбол 3" розпочне роботу 1 лютого
25 січня
3563
Теги
Відеоновини Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Аталанта Аталанта Італія Красиві голи Торіно - Аталанта Фантастичні голи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
41
хв
Атлетіко
13:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук