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Болонья уверенно одолела СПАЛ: 21-й тур Серии А, суббота

18:26 17 Читати українською
Болонья уверенно одолела СПАЛ: 21-й тур Серии А, суббота
СПАЛ – Болонья / твиттер Болоньи

В первом субботнем матче чемпионата Италии СПАЛ на своем поле уступил Болонье.

Италия, Серия А, 21-й тур

СПАЛ – Болонья – 1:3

Голы: Петанья, 23 – Викари, 24 (автогол), Барроу, 59, Поли, 63

Фиорентина – Дженоа – начало в 19:00

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На 23-й минуте форвард СПАЛа Петанья реализовал пенальти за фол в штрафной гостей. Но долго радоваться хозяевам не было суждено, поскольку уже через минуту счет был равным – Викари неудачно сыграл в обороне и отправил мяч в собственные ворота.

Второй тайм Болонья начала динамично и забила дважды: на 59-й минуте подхватив мяч в штрафной, Барроу забивает точным ударом в верхний дальний угол. А уже через несколько минут Поли после впечатляющего паса Сориано на дальнюю штангу сумел закрепить преимущество гостей, направив мяч в ворота. Шокированному СПАЛу так и не удалось прийти в себя – как следствие, уверенная победа Болоньи.

Турнирная таблица чемпионата Италии

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