Аталанта отпустила форварда в Болонью – экс-одноклубника Малиновского креативно представили в новой команде

Нападающий сборной Гамбии Муса Барроу стал игроком Болоньие.

О переходе 21-летнего футболиста сообщил официальный твиттер клуба с Эмилии-Романьи. Болонья взяла Барроу в аренду на 1,5 года с условием обязательного выкупа.

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"Россоблу" презентовали Барроу креативным видео, в котором игроки команды Риккардо Орсолини и Габриэле Корбо играют в известный симулятор и осуществляют трансфер экс-форварда Аталанты.

Отметим, что Барроу является воспитанником академии Аталанты. В текущем сезоне он сыграл за команду Гасперини 8 матчей, в которых забил ни одного гола.

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