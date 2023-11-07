Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере Николая Шапаренко из Динамо в миланский Интера.

"Луческу раскрыл интересную деталь. Год назад он имел разговор с Интером относительно Шапаренко. Миланцы были готовы сделать предложение, но помешала травма колена с Фенербахче.

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Луческу был очень расстроен, были консультации с Интером по Шапаренко. А теперь Николаю надо снова набирать форму", – рассказал Цыганык в программе Цыганык Live.

К слову, в текущем сезоне Шапаренко провел 10 матчей за Динамо, в которых отметился голом и ассистом. В прошлом сезоне Николай пропустил большую часть сезона из-за тяжелой травмы, сыграв в 12 поединках (2 результативные передачи).

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