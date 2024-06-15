Сборная Италии приехала в Германию, чтобы защитить титул чемпиона Европы и смыть позор за пропуск последнего Мундиаля. Сделать это было непросто, ведь апеннинцы попали в "группу смерти" с Испанией и Хорватией – с ними придется встретиться в следующих турах. При таком раскладе "Скуадра" должна была любой ценой побеждать крепкую Албанию.

По составу итальянцев было две интриги. Во-первых, сможет ли сыграть Барелла, который в последний раз выходил на поле аж 26 мая и пропустил много тренировок? Лучано Спаллети дал положительный ответ – Николо получил место в основе.

Во-вторых, было интересно, какую схему выберет алленаторе чемпионов Европы. В отборе основной была 4-3-3, однако ближе к турниру Италия перешла на 3-4-3 – более удобно для лидеров Интера, от которых сборная сильно зависит. При этом менее удобна для Ди Лоренцо, у которого возрастала нагрузка. "Адзурри" выбрали четверку с Калафьори в центре обороны.

Итальянцы, как всегда, громко отпели гимн – а уже через 23 секунды после стартового свистка Вестфаленштадион заревел по-албански. Сбой дала едва ли не самая сильная связка из Интера. Димарко в простой ситуаций вбросил аут в собственную штрафную, однако мяч перехватил Байрами.

Бастони же растерялся и ничего не сделал с Надимом, позволив расстрелять ворота с близкого расстояния. 1:0 Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, побив рекорд страны 404 с Евро-2004.

В течение нескольких следующих минут албанцы активно работали на чужой половине. Был даже заблокирован удар Асани с правого угла штрафной, однако уже на 11-й минуте счет сравнялся. Чемпионы Европы разыграли угловой, Пеллегрини подал на дальнюю штангу, а Бастони перепрыгнул экс-ворсклянина Сефери и замкнул головой. 1:1!

В дальнейшем контроль игры полностью перешел к "Скуадре". Сборная Албании до конца первого тайма ничем не отвечала, отсиживаясь в низком блоке. Редкие попытки выйти в контратаку не проходили – не в последнюю очередь из-за готовности итальянцев к тактическим фолам, однако не меньшее значение играли высокие позиции центрбеков "адзурри". Они раздавали пасы и встречали "орлов" за центральным кругом на чужой половине.

Что наиболее важно, преимущество Италии вылилось во второй гол уже на 16-й минуте. Затяжная позиционная атака завершилась заблокированным ударом Скамакки и отскоком на линию полукруга – а Барелла оттуда нанес мощный удар в касание. 2:2!

Таким образом, Никола стал лучшим бомбардиром в заявке "Скуадры" на Евро-2024. В его активе 10 голов.

Некоторое время албанцы держались достойно, однако в последней 15-минутке первого тайма оборона начала сыпаться. В частности, на 33-й минуте шикарный разрезной пас от Жоржиньо вывел Фраттези один на один – его удар с близкого расстояния Стракоша перевел в каркас. На 40-й он же парировал замыкание Скамакки метров с шести, а на 2-й компенсированной Кьеза забросил мяч на дальнюю штангу. Пеллегрини замыкал плечом, но в створ не попал.

Отдыхать команды отправились при счете 2:1 в пользу Италии. Казалось, что во втором тайме подопечные Лучано Спаллетти добьют Албанию – причем достаточно быстро. Впрочем, чемпионы Европы умудрились разочаровать своих поклонников.

Ни, провала не случилось. "Адзурри" продолжили доминировать, владея мячом 64% игрового времени, однако сборная нанесла всего 4 удара по воротам балканцев. Из них удалось выжать два момента. Так, на 60-й минуте Кьеза бахнул с линии полукруга после ошибки защитника, но мяч пролетел мимо левой девятки! На 80-й же Димарко сместился с фланга и пробил низом в ближний – Стракоша справился.

Под конец встречи Италия начала немного сушить игру, что было рискованно. На последней минуте основного времени албанцы могли наказать за такой футбол – Калафьори ошибся при перехвате диагонали на Маная, позволив пробить с правого угла вратарской. Сфера прокатилась параллельно воротам!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу апеннинцев со счетом 2:1 – "Скуадра" набирает три очка и занимает вторую позицию, уступая Испании по разнице голов. Албания остается третьей, опережая хорватов по тому же принципу.

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