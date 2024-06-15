Умер экс-звезда Арсенала, который провел более 300 матчей в АПЛ
Ряд английских клубов оплакивает потерю своего знакового экс-футболиста.
Бывший нападающий Арсенала и молодежной сборной Англии Кевин Кэмпбелл скончался в возрасте 54 лет.
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В прошлом месяце экс-футболист попал в больницу с тяжелой болезнью. Семья Кэмпбелла не захотела публично разглашать диагноз. К сожалению, после непродолжительной борьбы недуг взял верх над организмом Кевина.
Нападающий прошел академию Арсенала, который и стал главным клубом его карьеры, – 210 матчей, 55 голов. Немало поиграл и за Эвертон (160 матчей, 50 голов), вызывался в молодежную сборную Англии. Сын Кэмпбелла, Тайриз, также стал профессиональным футболистом, но в 24 года не приблизился к уровню отца.
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