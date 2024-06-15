"Меня очень успокаивает преданность каждого. У нас есть по два игрока на каждую позицию и три универсальных игрока. Я очень доволен и спокоен за четырех центральных защитников. Они все будут работать хорошо.

Испания – Хорватия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Часть моей работы заключается в том, чтобы контролировать то, что происходит дома. Мы посылаем сообщение о спокойствии и умиротворении. Мы передавали эту идею в течение длительного времени, и что нам больше всего нравится, так это то, что Испания в восторге от нас.

Мы контролировали игру. Играли и страдали. Мы знали, как применить себя в защите. Довели игру до совершенства. Были блестящи в высоком прессинге, и это дало нам преимущество. У этой команды много регистров, и соперники не знают, как мы можем их атаковать. Нам есть куда расти.

Ламин Ямал? Он продолжает бить рекорды и зреет с каждым днем все больше и больше, и находится на пути к тому, чтобы однажды стать великим игроком", – цитирует Marca наставника "Фурии Роха".

Напомним, что Испания переиграла Хорватию (3:0) в первом туре Евро-2024. В следующем матче команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Италией.

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