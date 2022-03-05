УЕФА приняло решение об отстранении российских арбитров от работы на матчах под своей эгидой, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

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Таким образом, теперь россияне не будут участвовать под эгидой ФИФА и УЕФА в любом виде, разве что в составе европейских команд.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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