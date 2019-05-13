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Реал объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы, – L`equipe

13 мая 17:11 240 Читати українською
Реал объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы, – L`equipe
Эден Азар / Reuters

Реал хочет оформить трансфер вингера Челси Эдена Азара сразу после окончания финала Лиги Европы.

О планах мадридцев на звездного вингера рассказал L`equipe.

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Издание утверждает, что Реал официально объявит о переходе Эдена Азара после финала Лиги Европы, в котором бельгиец сыграет за Челси. Матч с Арсеналом состоится 29 мая.

Также озвучена и ориентировочная цена сделки между столичными командами – 100 миллионов евро.

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