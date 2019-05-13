Реал объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы, – L`equipe

Реал хочет оформить трансфер вингера Челси Эдена Азара сразу после окончания финала Лиги Европы.

О планах мадридцев на звездного вингера рассказал L`equipe.

Виллиан: Надеюсь, Азар останется в Челси, но в футболе никогда не знаешь, как все будет

Издание утверждает, что Реал официально объявит о переходе Эдена Азара после финала Лиги Европы, в котором бельгиец сыграет за Челси. Матч с Арсеналом состоится 29 мая.

Также озвучена и ориентировочная цена сделки между столичными командами – 100 миллионов евро.

Реал нашел нового конкурента Лунину – экс-вратарь Барселоны и еще 5 игроков на вход, 5-8 "жертв" на выход