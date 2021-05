Скандальная звезда UFC с претензиями на Манчестер Юнайтед – вне конкуренции. Ирландский боец ​​лидирует с впечатляющим отрывом, заработав 180 миллионов долларов в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года. В битве вечных антагонистов победил форвард Барсы Лео Месси. Доходы аргентинца оценивается в 130 млн, Криштиану замкнул топ-3 (120).

Месси опередил Роналду благодаря более привлекательному контракту с каталонским клубом. 33-летний форвард получает 50 миллионов евро за сезон, тогда как зарплата португальца в Ювентусе составляет 31 млн. Еще 33 млн аргентинец заработал по условиям длительного сотрудничества с Adidas и другим спонсорьким выплатам. В десятку самых богатых также попал Неймар, который обогатился на 95 млн долларов.

Отметим, что после продления соглашения с Барсой зарплата Лео может снизиться до 30 миллионов Похожая сумма фигурирует в новом контракте Неймара с ПСЖ.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты:

1. Конор Макгрегор (ММА) – 180 миллионов долларов

2. Лионель Месси (футбол) – 130 млн

3. Криштиану Роналду (футбол) – 120 млн

4. Дак Прескотт (американский футбол) – 107,5 млн

5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5

6. Неймар (футбол) – 95 млн

7. Роджер Федерер (теннис) – 90 млн

8. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 82 млн

9. Том Брейди (американский футбол) – 45 млн

10. Кевин Дюрант (баскетбол) – 75 млн

