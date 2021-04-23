Проект Европейской Суперлиги чуть просуществовал всего двое суток, а новые детали продолжают появляться до сих пор.

Журналист немецкого агентства Der Spiegel Кристоф Винтербах раскрыл схему финансовой мотивации для участников лиги. Не все заработали бы одинаково.

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Больше всего выгоды получили бы Реал и Барселона, для которых был прописан дополнительный бонус. Испанские гранды гарантированно должны были получить по 60 млн евро. Половина этой суммы выплачивалась бы в конце каждого из первых двух сезонов.

Другие выплаты должны зависеть от турнирных достижений и других показателей. Что касается так называемого "инфраструктурного гранта", то он должен был быть распределенным между 15-ю клубами-учредителями, но и здесь выплаты не были бы одинаковыми. Интер, Милан, Боруссия Д и Атлетико получили бы меньше всего – по 3,8% от суммы гранта. Остальным 11-ти основателям надлежало бы получить по 7,7%.

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