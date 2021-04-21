Ирландец является страстным фанатом Манчестер Юнайтед, который оказался в списке неудачников-основателей Суперлиги. Провал проекта изрядно огорчил владельцев клуба – семью Глейзеров. В прессе сразу появились слухи о возможной продаже Манчестер Юнайтед.

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Макгрегор не замедлил и написал в Twitter: "Эй, парни, я думаю о покупке Манчестер Юнайтед. Что вы об этом думаете?". Правда, размер кошелька 32-летнего бойца явно не соответствует его амбициям. По подсчетам Daily Star, капитал Конора составляет 252 млн долларов. Но Манчестер Юнайтед оценивается в более 4 млрд долларов.

Напомним, Глейзеры владеют контрольным пакетом акций "красных дьяволов" с 2005 года. Тогда американцы отдали около 1,5 млрд долларов.

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