ПСЖ объявил о продлении соглашения с Неймаром до 2025 года на своем официальном сайте.

ПСЖ направил письмо Барселоне относительно будущего Неймара

Отметим, что предыдущий контракт бразильца с парижанами был рассчитан до 2022 года. Клуб не разглашает финансовую составляющую нового соглашения, но сообщалось, что нападающий будет зарабатывать 30 млн в год, что на 8 млн меньше, чем Ней получал до этого.

Напомним, Неймар удерживает статус самого дорогого футболиста мира, перебравшись из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро летом 2017 года. В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 ассистов.

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