Тонны оружия, свастики, а также ракета "земля-воздух": полиция провела массовую облаву на ультрас Ювентуса

Итальянская полиция нашла настоящий клондайк оружия в ультрас туринского клуба.

Недавно полиция Турина начала расследование из-за нацистских баннеров радикальной группы ультрас Ювентуса – "Други", которые были найдены в одном из центров организации, сообщает Ansa.

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При детальном осмотре помещения правоохранители были шокированы еще одной находкой. Был обнаружен целый арсенал разнообразного оружия, начиная от ножей и пистолетов, заканчивая автоматами и ракетой "земля-воздух", которая используется в армии Катара.

В ходе операции предварительно были задержаны три человека. Похожие облавы состоялись также в Милане, Варезе, Новаре и Форли.

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