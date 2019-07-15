toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Тонни зброї, свастики, а також ракета "земля-повітря": поліція здійснила масову облаву на ультрас Ювентуса

18:13 522 Читать на русском
Тонни зброї, свастики, а також ракета "земля-повітря": поліція здійснила масову облаву на ультрас Ювентуса
Італійська поліція провела масову облаву / Фото Crónica Balear

Італійська поліція знайшла справжній клондайк зброї в ультрас туринського клубу.

Нещодавно поліція Турину розпочала розслідування через нацистські банери радикальної групи ультрас Ювентуса – "Другі", які були знайдені в одному з осередків організації, повідомляє Ansa.

Вогонь, димові шашки та купа затриманих – вболівальники збірної Алжиру святкували вихід команди у фінал КАН

При детальному огляді приміщення правоохоронці були шоковані ще одною знахідкою. Було виявлено цілий арсенал різноманітної зброї, починаючи від ножів та пістолетів, закінчуючи автоматами та ракетою "земля-повітря", яка використовується у війську Катару.

В ході операції попередньо було затримано трьох осіб. Схожі облави відбулись також у Мілані, Варезе, Новарі та Форлі.

"Зустрінемося під деревом того покидька Фальконе". Фабріціо Мікколі і мафія – чому знаменитий форвард може сісти у тюрягу

blog_ava
Колишній тренер Металіста та збірної України бореться з важкою хворобою
14:18
2777
Теги
Італія футбольні фанати Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
35
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук