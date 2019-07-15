Тонни зброї, свастики, а також ракета "земля-повітря": поліція здійснила масову облаву на ультрас Ювентуса

Італійська поліція знайшла справжній клондайк зброї в ультрас туринського клубу.

Нещодавно поліція Турину розпочала розслідування через нацистські банери радикальної групи ультрас Ювентуса – "Другі", які були знайдені в одному з осередків організації, повідомляє Ansa.

Вогонь, димові шашки та купа затриманих – вболівальники збірної Алжиру святкували вихід команди у фінал КАН

При детальному огляді приміщення правоохоронці були шоковані ще одною знахідкою. Було виявлено цілий арсенал різноманітної зброї, починаючи від ножів та пістолетів, закінчуючи автоматами та ракетою "земля-повітря", яка використовується у війську Катару.

В ході операції попередньо було затримано трьох осіб. Схожі облави відбулись також у Мілані, Варезе, Новарі та Форлі.

"Зустрінемося під деревом того покидька Фальконе". Фабріціо Мікколі і мафія – чому знаменитий форвард може сісти у тюрягу