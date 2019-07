Огонь, дымовые шашки и куча задержанных – болельщики сборной Алжира праздновали выход команды в финал КАН

Алжир победил Нигерию в полуфинале Кубка африканских наций со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Супергол Мареза на последней минуте в видеообзоре матча Алжир – Нигерия – 2:1

Болельщики команды безудержно отпраздновали победу Алжира во французском Марселе. Зафиксированы случаи столкновения фанатов с полицией, задержаны 282 человека.

Заметим, что в финале Кубка африканских наций сборная Алжира встретится с Сенегалом. Поединок состоится 19 июля, начало в 22:00.

VIDEO: Algerian football fans and police clash in Marseille, France, after their team win the Africa Cup of Nations semi-final with a 2-1 victory over three-time champions Nigeria pic.twitter.com/q9Y3V9ZBhT