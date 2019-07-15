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Огонь, дымовые шашки и куча задержанных – болельщики сборной Алжира праздновали выход команды в финал КАН

12:07 36 Читати українською
Огонь, дымовые шашки и куча задержанных – болельщики сборной Алжира праздновали выход команды в финал КАН
Сборная Алжира / Соцсети

Фанаты африканской команды безудержно радовались успехам своей сборной.

40’ Виллиам Троост-Эконг
90+5’ Рияд Марез
 
Одион Игало 73’
40’ Виллиам Троост-Эконг
73’ Одион Игало
90+5’ Рияд Марез

Алжир победил Нигерию в полуфинале Кубка африканских наций со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Супергол Мареза на последней минуте в видеообзоре матча Алжир – Нигерия – 2:1

Болельщики команды безудержно отпраздновали победу Алжира во французском Марселе. Зафиксированы случаи столкновения фанатов с полицией, задержаны 282 человека.

Заметим, что в финале Кубка африканских наций сборная Алжира встретится с Сенегалом. Поединок состоится 19 июля, начало в 22:00.

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Теги
Мир Видеоновости Кубок африканских наций КАН-2019 Алжир - Нигерия Алжир Алжир
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