Сборная Грузии впервые едет на Евро! И хоть такое достижение покорилось только нынешнему поколению грузинских футболистов, ранее футболку Сакартвело надевали не менее одаренные игроки.

В свое время Футбол 24 вспоминал всех грузин, которые играли в Лиге чемпионов. Теперь пришло время отыскать игроков с грузинским паспортом, выступавших в АПЛ. Оказывается, последний грузинский футболист играл в ведущей лиге мира еще 15 лет назад.

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Георгий Кинкладзе (Манчестер Сити, Дерби Каунти, 102 матча/7 голов)

Один из величайших мастеров в истории грузинского футбола на себе тащил Манчестер Сити, когда тот не хватал звезд с неба. Кинкладзе настолько нравился местным болельщикам, что те писали ему письма.

Гио переехал на Туманный Альбион в 1995-м и сразу стал ключевым исполнителем Сити. Дважды подряд он получал награду лучшему игроку года. В то же время его команда продолжала падать. Сначала вылет из АПЛ, а затем еще одно падение в третий по силе дивизион (кстати, в низших лигах за горожан играли и другие грузины: Муртаз Шелия и Кахабер Цхададзе). В сезоне 1999/2000 Кинкладзе вернулся в АПЛ и провел три сезона за Дерби Каунти.

Темури Кецбая (Ньюкасл, 78 матчей/8 голов/1 ассист)

Свой грузинский любимчик был у фанатов Ньюкасла. Лучший бомбардир среди грузин в АПЛ для многих ассоциируется с эпическим празднованием забитого мяча в ворота Болтона.

On this day in 1998, Temuri Ketsbaia scored an injury time winner for Newcastle and did THAT iconic celebration! pic.twitter.com/u0JN4vtOlu — SPORTbible (@sportbible) January 17, 2022

Годом ранее Кецбая забил важнейший гол в квалификации Лиги чемпионов. Его мяч на 119-й минуте поединка с загребским Динамо позволил Ньюкаслу впервые в истории сыграть на групповом этапе ЛЧ. Сейчас Кецбая тренирует сборную Кипра и по иронии судьбы встретился в группе квалификации на Евро-2024 со сборной Грузии. В обоих матчах киприоты с грузином во главе капитулировали.

Зураб Хизанишвили (Блэкберн, 62 матча/1 гол/1 ассист)

Последний на сегодня грузин в АПЛ сперва покорял Шотландию, где зажигал в составе Данди и Рейнджерс. Сначала Блэкберн арендовал Хизанишвили, а затем выкупил контракт. Через некоторое время уже Блэкберн отдавал Зураба в аренду – сперва в Ньюкасл, а затем в Рединг. Правда, обе команды играли в Чемпионшипе. Хизанишвили сейчас работает ассистентом Вилли Саньйоля и напрямую приложился к выходу сборной Грузии на Евро-2024.

Центральный поединок следующего игрового дня в АПЛ пройдет с участием Арсенала и Манчестер Сити, команды с наибольшим представительством грузин в английском футболе. У ребят Пепа Гвардиолы по версии лицензионного букмекера GGBET побольше шансов выйти победителем противостояния – 1,97. Коэффициент на победу Александра Зинченко и партнеров составляет 3,78. Примерно столько же (3,77) букмекер GGBET дает на ничейный итог битвы лидеров.

Михеил Кавелашвили (Манчестер Сити, 4 матча/1 гол)

Еще один грузин в Манчестер Сити, который, правда, не оставил там заметного следа. Хотя предпосылки были. В дебютном матче за горожан Кавелашвили отметился голом в воротах Манчестер Юнайтед! Вместе с Сити Михеил вылетел во второй дивизион, но надолго там не задержался из-за проблем с документами.

Вторая часть карьеры Кавелашвили прошла в Швейцарии, после чего футболист ушел в политику. Михеил был депутатом парламента и представлял партию "Грузинская мечта", которая известна пророссийскими взглядами. Летом 2022-го Кавелашвили с несколькими коллегами создал собственную партию, которая якобы должна была стать оппозиционной. Однако вскоре консерва вскрылась – Кавелашвили продолжил прокремлевскую риторику, поскандалил с послом США в Грузии и периодически продуцирует пророссийские глупости вроде "США втягивает Грузию в войну с Россией".

Рати Алексидзе (Челси, 2 матча)

За два года пребывания в Челси молодой нападающий провел в АПЛ лишь 18 минут и не убедил Джанлуку Виалли и Клаудио Раньери в собственной профпригодности. Алексидзе раскрылся только в конце карьеры и то в венгерском чемпионате, когда провел неплохой период в Дьйоре.

История Алексидзе – это большой талант, который разрушили нефутбольные факторы. В Лондоне у Рати началась депрессия, впоследствии он потерял отца и систематически нарушал режим. В разговоре с The Athletic несколько лет назад грузин рассказывал о своих ужасах, в частности, наркотической зависимости.

Последние новости о Рати датированы прошлым годом. К сожалению, они не очень обнадеживающие. Алексидзе арестовали в Германии за инвестиционное мошенничество. По версии следствия грузин имеет отношение к группировке, проводившей незаконные операции с криптовалютой.