Италия потеряла очки в матче с чехами на молодежном европейском первенстве (1:1). Сам поединок запомнился грубым фолом в исполнении звезды Милана.

Испания разгромом начала Евро U-21, Италия упустила победу и доигрывала вдевятером – позорное удаление звезды Милана

На 84 минуте Сандро Тонали проиграл борьбу игроку сборной Чехии, повалил его на газон, а потом еще и грубо наступил на ногу. Арбитр с реакцией на эпизод не замедлил, и Тонали увидел перед собой красный "свет".

К слову, 20-летний хавбек Милана уже провел 4 поединка за основу сборной Италии, но отправился на чемпионат Европы в составе молодежной национальной команды. Для него это была 7 встреча.

Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії