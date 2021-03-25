Італія втратила очки у матчі з чехами на молодіжній європейській першості (1:1). Сам поєдинок запам'ятався грубим фолом у виконанні зірки Мілана.

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На 84 хвилині Сандро Тоналі програв боротьбу гравцеві збірної Чехії, повалив його на газон, а опісля ще й грубо наступив на ногу. Арбітр з реакцією на епізод не забарився, і Тоналі побачив перед собою червоне "світло".

До слова, 20-річний хавбек Мілана вже провів 4 поєдинки за основу збірної Італії, але вирушив на чемпіонат Європи у складі молодіжної національної команди. Для нього це була 7 зустріч.

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