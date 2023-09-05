За переход футболистов можно платить не только деньгами.

Пока в топ-5 европейских чемпионатах тратят невероятные суммы на игроков, в Румынии расплатились за трансфер металлическими контейнерами. Об этом сообщает RMC Sport.

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Эту удивительную операцию провернули Виторул Пандури, который выступает во втором дивизионе, и Лугож. Представитель D4 находится в трудном финансовом положении, поэтому был вынужден продать лучшего бомбардира команды Азиза Нджойя Нджифакуе. Вместо денег Лугож попросил у Виторул два металлических контейнера, которые клуб будет использовать как раздевалки.

Следует заметить, что камерунский нападающий Азиз Нджойя Нджифакуэ забил в прошлом сезоне 44 гола за Лугож и именно этим привлек к себе внимание.

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