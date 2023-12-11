– В отпуск мы идем с ощущением, что мы не все выполнили. В частности, не попали в групповой турнир еврокубков, хотя эта задача стояла перед Динамо. В то же время, победили в четырех матчах подряд под руководством Александра Шовковского.

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Теперь он главный тренер уже без приставки "и.о.". Он умеет настраивать команду, он динамовец по своей сути, так что и я, и болельщики надеемся, что все будет хорошо, и во второй части сезона мы станем чемпионами.

– То есть на сборах Александр Шовковский будет руководить командой уже в статусе полноценного главного тренера?

– Да. Он главный тренер команды Динамо уже с сегодняшнего дня. Три минуты назад я сказал это ребятам в раздевалке.

– Как они восприняли эту новость? Какова была их реакция?

– Очень хорошей. В коллективе отличная атмосфера. Ребята с радостью восприняли новость, поаплодировали. Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо. Я поздравил всех с наступающими праздниками, Новым годом, пожелал им здоровья, всего наилучшего, а самое важное – мира в нашей стране, во всех домах, чтобы наконец эта агрессия со стороны нашего врага закончилась.

– Какие планы команды на ближайшее время?

– Ребята уходят в отпуск, потом 12 января соберутся на базе, пройдут медосмотр, поедут на сбор в Турцию и будут готовиться ко второй части сезона. Сбор продлится до 15-17 февраля, – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

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