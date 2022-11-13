Нападающий Шахтера Лассина Траоре рассказал, как добился того, чтобы его не путали с другими игроками.

"Часто ли случается, что меня путают с другим Траоре? В начале карьеры – да. Но сейчас я играю за Шахтер в Лиге чемпионов, поэтому люди уже видят разницу.

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Раньше с этим было непросто. К примеру, в сборной Буркина-Фасо играет шесть Траоре. Можно даже отдельную команду собрать. Это очень распространенная фамилия в Буркина, Мали, Кот-д'Ивуаре и в западной Африке", – сказал Траоре в интервью Tribuna.

Напомним, Лассина присоединился к Шахтеру в июле 2021 года из Аякса за 10 млн евро. Его соглашение с "горняками" рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне игрок провел за дончан 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

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