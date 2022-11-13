"Чи часто трапляється, що мене плутають з з іншим Траоре? На початку кар’єри – так. Але зараз я граю за Шахтар в Лізі чемпіонів, тому люди вже бачать різницю.

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Раніше з цим було непросто. Наприклад, у збірній Буркіна-Фасо грає шість Траоре. Можна навіть окрему команду зібрати. Це дуже поширене прізвище у Буркіна, Малі, Кот-д'Івуарі та загалом у західній Африці", – сказав Траоре в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Лассіна приєднався до Шахтаря у липні 2021 року з Аякса за 10 млн євро. Його угода з "гірниками" розрахована до літа 2026 року. У поточному сезоні гравець провів за донеччан 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 9 млн євро.

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