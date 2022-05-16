Голкіпер Реала Андрій Лунін отримав визнання від відомого каталонського видання після поєдинку 37-го туру проти Кадіса.

Українець опинився у символічній збірній 37-го туру за версією Mundo Deportivo. Саме голкіпер, на їхню думку, став головним героєм матчу Кадіс – Реал.

Феєрія Луніна і суперслалом Родріго у відеоогляді матчу Кадіс – Реал – 1:1

Видання цікаво пояснило своє рішення: "Тільки він став на заваді тому, що Кадіс не забрав три очки, включно з відбитим пенальті". Також MD назвало Андрія нетиповим героєм, адже українець не має стабільної ігрової практики, а потрапив у команду тижня.

До слова, Реал та Кадіс розійшлись миром (1:1), а Лунін відбив пенальті, який сам і привіз, а також отримав звання найкращого гравця.

Лунін став героєм Реала у матчі Прімери: відбитий пенальті, звання найкращого і не лише