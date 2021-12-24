Защитник Барселоны Сержиньо Дест получил еще один вариант продолжения карьеры.

Бавария контактировала с Барселоной по поводу возможного подписания Деста, информирует журналист Тоби Альтшаффль в своем твиттере.

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Отмечается, что мюнхенцы могут подписать латераля на правах аренды или осуществить полноценный трансфер уже летом. Пока Бавария не делала запроса или предложения относительно подписания Сержиньо.

Добавим, что Дест провел 16 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне и отличился 3 ассистами. После прихода Хави американец потерял место в стартовом составе.

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