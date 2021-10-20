"Мы несколько раз говорили о Холанде, в том числе во время летнего трансферного окна. Но тогда это казалось абсолютно нереальным и невозможным. Мы регулярно о нем говорим, конечно, потому что он фантастический игрок и ключевая фигура в дортмундской Боруссии.

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Возможно ли приобрести Холанда следующим летом, несмотря на трансфер Лукаку в прошлом межсезонье? Имеете ввиду схему с парой нападающих, Лукаку и Холанд? Это можно обсудить. Не думаю, что мы до сих пор обсуждали это серьезно, но давайте посмотрим, что произойдет в следующие несколько недель", – приводит слова Тухеля Goal.

К слову, Холанд в текущем сезоне в составе Боруссии Д сыграл в 10 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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