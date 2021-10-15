Мадридцы будут следить еще за 6 топ-игроками, кроме ожидаемого трансфера Килиана Мбаппе, информирует AS.

Лунин летом попытается покинуть Реал, – Defensa Central

Первая группа – Левандовски, Холанд и Стерлинг. Это игроки, которые засиделись на одном месте и готовы сделать следующий шаг в карьере. Также у Реала может быть роскошный выбор свободных агентов. С Мадридом связывают Рюдигера, Погба и Кессье, которые не спешат договариваться с Челси, МЮ и Миланом соответственно. Если стороны не найдут компромиссы, то уже с 1 января Реал имеет право предлагать игрокам предварительный контракт.

Напомним, прошлым летом "сливочные" ограничились подписанием Дэвида Алабы и Эдуардо Камавинга.

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