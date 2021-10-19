Во вторник, 19 октября, состоялись поединки 3-го тура ЛЧ в группах А, B и C. Счета и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2021/22, 3-й тур

Группа А

ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (пен) – Андре Силва, 28

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 90+4

Группа B

Атлетико – Ливерпуль – 2:3

Голы: Гризманн, 20, 34 – Салах, 8, 76 (пен), Кейта, 13

Удаление: Гризманн, 52

Порту – Милан – 1:0

Гол: Луис Диас, 65

Группа C

Аякс – Боруссия Д – 4:0

Голы: Ройс, 11 (авт), Блинд, 25, Антони, 57, Алле, 72

В квартете А ПСЖ принимал РБ Лейпциг. Если команда Почеттино набрала 4 очка в стартовых турах, то немцы проиграли оба матча и разместились на дне турнирной таблицы. Соответственно, для РБ было важно хотя бы не проиграть на Парк де Пренс, ведь тогда шансы на выход в плей-офф падали практически до нуля. Впрочем, задача немцев осложнилась уже в дебюте.

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Неймар из-за травмы пропускал поединок, но это не смутило парижан, которые быстро вышли вперед. Килиан Мбаппе вошел в штрафную, качнул соперника и пробил в ближний угол. Гости имели шанс отыграться, но Андре Силва попал в штангу. Впрочем, через несколько минут Лейпциг таки забил в ворота Кейлора Наваса. Тот же Андре Силва из пределов вратарской замкнул прострел Анхелиньо. Этот гол стал последним до перерыва.

Во втором тайме РБ Лейпциг вышел вперед. Мукиеле ударом с лета завершил контратаку немцев. Но тут на авансцену вышел Лео Месси. Сначала аргентинец добил мяч в сетку после своего же удара в штангу, а через несколько минут реализовал пенальти за фол против Мбаппе. Эффектная паненка Месси – 3:2 в пользу ПСЖ. Парижане набрали 7 очков и лидируют в группе. РБ Лейпциг без очков. Заметим, что на последних минутах ПСЖ получил право на еще один пенальти, но Килиан Мбаппе не забил.

В группе B отношения выясняли лидеры – Атлетико (4 пункта) и Ливерпуль (6 баллов). Гости быстро повели в счете благодаря удачным действиям Мохамеда Салаха. Египтянин получил мяч на правом фланге, поочередно убрал трех соперников и пробил Яна Облака. Правда, вмешался Джеймс Милнер, который и подправил мяч в сетку, дезориентировав кипера "матрасников". Хотя гол все-таки записали на египтятнина. Последовал и второй мяч в ворота Атлетико. Наби Кейта ударом с лета поразил ближний угол.

К чести команды Симеоне, она быстро сократила отставание. Гризманн подправил мяч в ворота после неудачного удара Коке. На 34-й минуте Антуан оформил дубль. Француз ворвался в штрафную и пробил низом мимо Алиссона. Проявили характер "матрасники" и отыгрались еще до перерыва, несмотря на ужасное для себя начало.

Впрочем, во втором тайме Гризманн подвел команду. Антуан получил прямую красную за удар прямой ногой в голову Фирмино. На 76-й минуте Салах реализовал пенальти и снова вывел Ливерпуль вперед. 2:3 – команда Клоппа с 7-ю очками лидирует. У Атлетико 4 балла.

Милан, который замыкал турнирную таблицу, не набрав ни одного очка, пытался добыть первые зачетные баллы в выездном матче с Порту. На пути Стефано Пиоли стояли серьезные кадровые проблемы, ведь по разным причинам "россонери" потеряли сразу нескольких важных исполнителей – Меньяна, Флоренци, Эрнандеса, Диаса, Ребича и Кессье. "Драконы" имели несколько моментов в первом тайме, но на перерыв команды ушли с нулями на табло Драгау.

Однако во втором тайме Порту таки забил. Луис Диас с линии штрафной поразил дальний угол. Этот гол стал единственным в поединке. 1:0 – Милан без очков идет последним, у Порту 4 балла.

На Амстердам Арене встречались лидеры квартета С – Аякс и Боруссия Дортмунд, которые имели по 6 пунктов и определяли сильнейшего в очном матче. Поединок начался удачно для команды Тен Хага. Тадич мощно пробил со штрафного, а Марко Ройс неудачно подкорректировал полет мяча в сетку собственных ворот. В середине первого тайма Дэйли Блинд удвоил преимущество Аякса мощным ударом из-за пределов штрафной. Мяч от штанги оказался в воротах. Дортмунд провалил первую половину игры, ни разу не пробив в створ ворот.

Марко Розе явно провел беседу в раздевалке и на второй тайм, казалось, вышла совсем другая команда. Уже на первых минутах Холанд мог сократить отставание – кипер и перекладина спасли амстердамцев. Но Аякс быстро перехватил инициативу и забил еще дважды. Сначала Антони обводчщим ударом в дальний угол, а затем Алле головой довели счет до неприличного. 4:0 – Аякс возглавил квартет с 9-ю очками. У Боруссии 6 и второе место.

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