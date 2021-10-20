"Ми кілька разів говорили про Холанда, в тому числі під час літнього трансферного вікна. Але тоді це здавалося абсолютно нереальним і неможливим. Ми регулярно про нього говоримо, звичайно, тому що він фантастичний гравець і ключова фігура в дортмундській Борусії.

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Чи можливо придбати Холанда наступного літа, попри трансфер Лукаку в минуле міжсезоння? Маєте на увазі схему з парою нападників, Лукаку і Холанд? Це можна обговорити. Не думаю, що ми досі обговорювали це серйозно, але давайте подивимося, що станеться в наступні кілька тижнів", – наводить слова Тухеля Goal.

До слова, Холанд у поточному сезоні у складі Борусії Д відіграв у 10 поєдинках в усіх змаганнях, у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти.

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