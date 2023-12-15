Заря активнее начала поединк. Луганчане вышли вперед уже на второй минуте матча: "мужики" воспользовались "обрезкой" соперника на собственной половине поля – Эдуардо Герреро поразил ворота исландцев, "прошив" голкипера. Брейдаблик имел шанс сразу отыграть пропущенный мяч, но Зорю спас Сапутин. А вот подопечные Юрия Коваля забили второй раз – автоголом отличился Дамир Муминович. А уже на 19 минуте матча Петар Мичин сделал счет разгромным – 3:0. Так первый тайм и доиграли.

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Вторая половина игры проходила гораздо спокойнее. На экваторе второго тайма опасно пробивал Мичин, но голкипер отвел угрозу. Хороший удар наносил и Нагнойный, но вратарь исландцев справился с выстрелом. А на 76 минуте разгром Брейдаблика завершил Игорь Горбач.