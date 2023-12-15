Зоря активніше розпочала поєдинок. Луганці вийшли вперед вже на другій хвилині матчу: "мужики" скористались "обрізкою" суперника на власній половині поля – Едуардо Герреро вразив ворота ісландців, "прошивши" голкіпера. Брейдаблік мав шанс відразу відіграти пропущений м'яч, але Зорю врятував Сапутін. А от підопічні Юрія Коваля забили вдруге – автоголом відзначився Дамір Муміновіч. А вже на 19 хвилині матчу Петар Мічін зробив рахунок розгромним – 3:0. Так перший тайм і дограли.

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Друга половина гри проходила значно спокійніше. На екваторі другого тайму небезпечно пробивав Мічін, але голкіпер відвів загрозу. Хороший удар завдавав і Нагнойний, але воротар ісландців впорався з пострілом. А на 76 хвилині розгром Брейдабліка довершив Ігор Горбач.