"То, что Динамо выиграло Кубок, – не такой большой успех": легенда киевлян не впадает в эйфорию после завоевания трофея

Знаменитый экс-защитник Динамо Стефан Решко прогнозирует победу киевлян в поединке 30-го тура УПЛ против Александрии, а также прокомментировал выигрыш "бело-синими" Кубка Украины.

"Надеюсь, ничего непредвиденного в этом матче не произойдет. Александрия уже не борется за медали, а Динамо нужно занимать второе место, поэтому им нужна только победа.

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Сложность в том, что матч пройдет на выезде – это дополнительные затраты сил и усталость. А то, что киевляне выиграли Кубок, – это не такой уж большой успех, а, скорее, норма. Наоборот, этот факт должен стимулировать команду доказать, что трофей завоеван недаром, что динамовцы является лучшим коллективом и сильнее соперника. Не вижу, в чем может быть проблема. Они играют не через два дня на третий, а через три на четвертый, поэтому футболисты успеют отдохнуть и восстановить силы.

В трех оставшихся матчах Динамо нужно обязательно побеждать, чтобы гарантировать себе место, позволяющее играть в квалификации Лиги чемпионов. Третье место – это не уровень для Динамо. Думаю, тренеры сделают все возможное, чтобы подготовить футболистов психологически, а руководство морально и материально поддержит.

Отсутствие зрителей из-за карантина нивелирует преимущество домашней команды, в данном случае это только на руку Динамо, поскольку команды будут в равных условиях", – цитирует Решко официальный сайт Динамо.

Матч Александрия – Динамо начнется 12 июля в 19:30. После 29-ти туров УПЛ киевляне занимают третье место, команда Шарана точно финиширует пятой.

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