"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка України

"Футбол 24" обговорює фінал Кубка України Динамо – Ворскла (1:1, 8:7 по пенальті) із автором першого гола в історії національної збірної Іваном Гецком.

– Як вам драматургія фіналу Кубка України-2020? Перед матчем ви припускали два варіанти: Динамо розірве Ворсклу ще в першому таймі, або ж на серію пенальті вийде Ісенко і вирішить долю титулу…

– Я був близьким до другого варіанту. Якби вийшов Ісенко, можливо, все б склалося по-іншому. Хоча пенальті пробивали просто прекрасно – що одні, що інші. Помітно, що працювали над цим аспектом. Від Динамо не було недооцінки суперника, кияни також працювали над 11-метровими.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

– Швидкий гол Ворскли – провал в обороні Динамо?

– Безперечно. Київ багато пропускає зі стандартів. Ворскла могла покарати не один раз, а двічі і навіть тричі – моменти для цього були. Пропущений гол вивів Динамо із рівноваги. Почали нервувати, квапитися, багато чого не вдавалося. Помітно було і на Вербічі, і на Де Пені, що дуже хотіли проявити себе, але нервували, тож виникало чимало помилок. Від того гра видалася сумбурною, хоча прекрасною у своїй напрузі.

Динамо – Ворскла: Максимов зізнався, чому не випустив Ісенка на серію пенальті у фіналі Кубка України

Я вражений Полтавою. Дивуюся, бо ще два-три місяці тому команда перебувала на передостанньому місці чемпіонату і боролася за виживання, а тут – фінал Кубка. Це ще раз доводить, що на кубкову гру будь-яка команда може зібратися і дати бій. Я не побачив іншого – класу від київського Динамо. Це мене вразило. Динамівці нервували, динамівці розуміли значення цього матчу. За рівнем гравців, здавалося, Київ значно переважає, але на грі це фактично не позначилося. Контроль м’яча – і не більше. А Полтава дуже добре вилітала у контратаки.

– І це ми говоримо про середняка другої шістки…

– Розумієте, це фінал Кубка. Скільки таких випадків було в усьому світі, коли андердог дає бій. Плюс – фарт був на боці Полтави. Забили швидкий гол, свідомо сіли у захист, віддавши ініціативу. Випади, контратаки – вони були, їх тільки належало звершити. Забила б Ворскла ще один м’яч – Київ би "поплив".

– Вербіч на позиції центрфорварда. Зрозуміло, що це не його амплуа, але ж забиває! Варто залишати на вістрі?

– А в них іншого виходу немає. Сьогодні у Динамо нема хорошого, швидкого нападника, який міг би вирішувати долю матчу.

Динамо – Ворскла: комітет арбітрів УАФ оцінив дії Монзуль у моменті зі скасованим голом Шепелєва

– До бригади арбітрів цього разу не маєте претензій?

– У принципі, Монзуль провела матч непогано. Але були певні "запарки" – особливо у бокових. Кілька кутових не дали Динамо і Ворсклі, але це на їхній совісті. Бригада відпрацювала нормально. Принаймні, вони не чудили, що іноді трапляється з нашими мужиками, які виходять на поле і потрапляють у запару.

– Попереду у Динамо – три вирішальні тури чемпіонату. Чи зміниться щось для команди Михайличенка після цієї перемоги?

– Звичайно, що такий успіх зіграє велику роль в плані психології. Це хороший поштовх уперед. З’являється впевненість у своїх силах. Головне, щоб це не переросло у самовпевненість. А періодами у Динамо таке трапляється, коли молоді гравці ловлять зіркову хворобу, і їх потім неможливо зупинити. Ось це може зіграти з командою злий жарт.

Зараз потрібна цілковита концентрація, розуміння ситуації. Їм не можна втрачати жодного очка і сподіватися, що втрачатимуть суперники. Тільки так можна поборотися за Лігу чемпіонів. Та все ж я віддаю перевагу Десні. Зірок із неба не хапають, зате є малюнок гри і збитий колектив.

Сторінка автора у Facebook

"Всім монзуль на зло": Динамо виграло Кубок України та ощасливило ще два клуби, але в соцмережах вимагають змін