"Те, що Динамо виграло Кубок, – не такий вже великий успіх": легенда киян не впадає в ейфорію після здобуття трофею

Знаменитий екс-захисник Динамо Стефан Решко прогнозує перемогу киян у поєдинку 30-го туру УПЛ проти Олександрії, а також прокоментував здобуття "біло-синіми" Кубка України.

"Сподіваюся, нічого непередбаченого в цьому матчі не станеться. Олександрія вже не бореться за медалі, а Динамо будь-що потрібно посідати друге місце, тому їм потрібна тільки перемога.

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Складність у тому, що матч пройде на виїзді – це додаткові витрати сил і втома. А те, що кияни виграли Кубок, – це не такий уже великий успіх, а, скоріше, норма. Навпаки, цей факт повинен стимулювати команду довести, що трофей завойований недарма, що динамівці є найкращим колективом і сильніші за суперника. Не бачу, у чому може бути проблема. Вони ж грають не через два дні на третій, а через три на четвертий, тож футболісти встигнуть відпочити і відновити сили.

У трьох матчах, що залишилися, Динамо потрібно обов'язково перемагати, щоб гарантувати собі місце, що дозволяє грати у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Третє місце – це не рівень для Динамо. Думаю, тренери зроблять усе можливе, щоб підготувати футболістів психологічно, а керівництво морально і матеріально підтримає.

Відсутність глядачів через карантин нівелює перевагу домашньої команди, у цьому випадку це тільки на руку Динамо, оскільки команди будуть у рівних умовах", – цитує Решка офіційний сайт Динамо.

Матч Олександрія – Динамо розпочнеться 12 липня о 19:30. Після 29-ти турів УПЛ кияни посідають третє місце, команда Шарана точно фінішує п'ятою.

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