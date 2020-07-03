Тлумак поборол коронавирус

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак полностью оправился от коронавируса.

Результат очередного теста на наличие коронавируса у Андрея Тлумака дал отрицательный оказался отрицательным, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что у его ассистента, Андрея Сапуги, также не обнаружено COVID-19, и оба специалиста смогут вернуться к своим обязанностям. Правда, руководить командой они смогут только в следующем туре через рекомендации врачей.

Напомним, у главного тренера лучан и его ассистента Андрея Сапуги, у которого болезнь протекает бессимптомно, диагностировали коронавирус, из-за которого они 25 июня не поехали на выездной матч против Черноморца (2:5).

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