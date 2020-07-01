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Тлумак сдал уже четыре теста на коронавирус – наставник Волыни рассказал о течении болезни

1 июля 19:32 - Читати українською
Тлумак сдал уже четыре теста на коронавирус – наставник Волыни рассказал о течении болезни
Андрей Тлумак / фото: Волынь

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак сообщил, что еще не готов вернуться к работе с командой.

"Я уже в четвертый раз сдал тест, жду его результаты. Признаюсь, три дня чувствовал себя плохо, было трудно. Но сейчас, слава богу, уже лучше, иду на поправку. Но по-прежнему нахожусь в самоизоляции.

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Думаю, еще неделю точно не смогу участвовать в тренировочном процессе команды", – отметил Тлумак в комментарии Meta-ratings.

Напомним, у главного тренера лучан и его ассистента Андрея Сапуги, у которого болезнь протекает бессимптомно, диагностировали коронавирус, из-за которого они 25 июня не поехали на выездной матч против Черноморца (2:5).

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Теги
коронавирус Первая лига Волынь Волынь Андрей Андрей Тлумак
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