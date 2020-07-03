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Тлумак поборов коронавірус

3 липня 14:40 - Читать на русском
Тлумак поборов коронавірус
Андрій Тлумак / фото: ФК Волинь

Головний тренер Волині Андрій Тлумак повністю одужав від коронавірусу.

Результат чергового тесту на наявність коронавірусу в Андрія Тлумака дав негативний виявився негативним, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що в його асистента, Андрія Сапуги, також не виявлено COVID-19, і обидва фахівця зможуть повернутись до своїх обов'язків. Щоправда, керувати командою вони зможуть лише в наступному турі через рекомендації лікарів.

Нагадаємо, у головного тренера лучан та його асистента Андрія Сапуги, у якого хвороба протікає безсимптомно, діагностували коронавірус, через який вони 25 червня не поїхали на виїзний матч проти Чорноморця (2:5).

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Теги
коронавірус Перша ліга Волинь Волинь Андрій Андрій Тлумак
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