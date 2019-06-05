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Тлумак: Карпаты и Волынь заслуживают играть в УПЛ

06:30 57 Читати українською
Тлумак: Карпаты и Волынь заслуживают играть в УПЛ
Андрей Тлумак / Фото ФК Карпаты

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак поделился мыслями после матча плей-офф УПЛ против своей бывшей команды – львовских Карпат (0:0).

 

"Игра была боевая, моменты были и у нашей команды, и у соперника тоже. Нам выпала сильная команда с нижней шестерки. Мне было очень тяжело на душе, когда я ехал во Львов, ведь возвращался на родной стадион, в родной город. Однако сейчас я работаю в Луцке и буду выполнять свою задачу.

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Очень жаль, что одной из команд не будет в Премьер-лиге. Потому что и Карпаты, и Волынь должны играть в высшем украинском дивизионе. Пусть приедет Федерация – посмотрит на этот стадион. Сколько людей сегодня собралось поддержать обе команды. Пусть подумают, нужно ли 16 команд, или 12 команд с Олимпиком и Арсеналом. Возможно, я говорю на эмоциях, но это правда.

Я не могу сказать, что доволен результатом, потому что было бы лучше, если бы ничья была результативная. Если львовяне забьют нам в Луцке, то нужно будет забивать уже два мяча. Могу сказать, что в конце мы начали играть от обороны, чтобы не пропустить гол", – цитирует Тлумака официальный сайт Карпат.

Ответный матч между этими соперниками состоится 8 июня, начало в 19:00.

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Карпаты Карпаты Волынь Волынь Андрей Тлумак Андрей Тлумак Карпаты - Волынь
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