Чижевский прокомментировал ничью Карпат с Волынью в первом матче плей-офф УПЛ

Наставник Карпат Александр Чижевский поделился эмоциями после первого поединка плей-офф против Волыни (0:0) и оценил шансы львовян на сохранение прописки в УПЛ.

"Если брать в общем по игре, то мы больше контролировали мяч. Но львовский болельщик хочет голов и больше остроты в атаке. Но нужно время, чтобы поставить игру, чтобы футболисты добегали, потому команды физически не хватает на второй тайм. Но на это есть свои объективные причины. Игроки сейчас вытесняют из себя все, что могут.

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На выезде буду ожидать, что хотя бы защитники Карпат сами себе не привезут гол. Если мы не пропустим, то обязательно найдем свой момент. Главное дисциплинированно сыграть в обороне и тогда будет результат. Со своей стороны я обещаю, что команда будет биться и покажет хорошую игру, а шансы 50 на 50. Обещаю, что никто из игроков не будет отстаивать номер.

На сегодняшний день я в каждом футболисте уверен на сто процентов. Знаю, что они будут играть друг за друга и за город и отдавать все силы, чтобы добиться положительного результата", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

Ответный матч между этими соперниками состоится 8 июня, начало в 19:00.

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