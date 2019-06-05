Тлумак: Карпати і Волинь заслуговують грати в УПЛ

Головний тренер Волині Андрій Тлумак поділився думками після матчу плей-офф УПЛ проти своєї колишньої команди – львівських Карпат (0:0).

"Гра була бойова, моменти були і у нашої команди, і у суперника теж. Нам випала сильна команда з нижньої шістки. Мені було дуже важко на душі, коли я їхав до Львова, адже повертався на рідний стадіон, до рідного міста. Однак зараз я працюю в Луцьку і буду виконувати своє завдання.

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Дуже шкода, що однієї з команд не буде в Прем'єр-лізі. Тому що і Карпати, і Волинь повинні грати у вищому українському дивізіоні. Нехай приїде Федерація – подивиться на цей стадіон. Скільки людей сьогодні зібралося підтримати обидві команди. Нехай подумають, чи потрібно 16 команд, або 12 команд з Олімпіком і Арсеналом. Можливо, я говорю на емоціях, але це правда.

Я не можу сказати, що задоволений результатом, тому що було б краще, якби нічия була результативна. Якщо львів'яни заб'ють нам в Луцьку, то потрібно буде забивати вже два м'ячі. Можу сказати, що в кінці ми почали грати від оборони, щоб не пропустити гол", – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 8 червня, початок о 19:00.

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